جيش الاحتلال يعترف بقصف مدرسة "الجاعوني" بوسط غزة

وكالات

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، بأن سلاح الجو قصف مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في وسط غزة، زاعما أنه تم رصد مسلحين عملوا بداخلها.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان، اليوم السبت، إن الاستهداف الممنهج والمتكرر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية لمدارس إيواء النازحين تحد لقوانين حماية المدنيين.

وكان مدير الإمداد بالدفاع المدني في غزة محمد المغير قال، اليوم السبت، إن المدرسة المستهدفة في مخيم النصيرات بوسط غزة محددة مسبقا كمركز إيواء للنازحين.

وأكد المغير في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنهم في وضع خطير جدا وكارثي، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في قتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية.

وطالب المغير بتوثيق جرائم الاحتلال ضد المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن مدرسة الجاعوني المستهدفة في النصيرات تؤوي 1200 أسرة أي نحو 7 آلاف نازح.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، إن المدرسة المستهدفة في النصيرات من أكثر المدارس اكتظاظا بالنازحين، مشيرا إلى أنها تؤوي نحو 2000 نازح.

وكشف أبو حسنة في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الأونروا تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين، مشددا على أن لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين.

وأكد أبو حسنة الجميع يستنكر استهداف المرافق الأممية وما يحدث على الأرض شيء مجنون، موضحا أن ما يحدث ضد منشآت الأمم المتحدة في غزة سيشكل سابقة لدول أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتقاء 16 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

وقالت صحة غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في قصف مدرسة إيواء تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في مخيم النصيرات.

وأفادت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، بأن 15 شهيدا بعضهم أشلاء وعددا من الجرحى بقصف طيران الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تأوي النازحين، في النصيرات وسط قطاع غزة.