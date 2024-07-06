مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شكل حكومة لا تسمح باتخاذ قرارات موضوعية بشأن الحرب

وكالات

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أهارون هاليفا، اليوم السبت، إن على أعضاء حكومة الاحتلال العودة لديارهم بسبب إخفاقهم في 7 أكتوبر.

وأشار هاليفا، إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي أول من يتحمل المسؤولية وعليه الرحيل.

وأوضح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل حكومة لا تسمح باتخاذ قرارات موضوعية بشأن الحرب.

وقبل أيام، قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية للتحقيقات بشأن إخفاق الجيش في 7 أكتوبر الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن التحقيقات ركزت بشكل أساسي على الأحداث في يوم 6 أكتوبر، وكذلك المعلومات التي تم تداولها بين قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأوضحت أن جميع المشاركين في المناقشات بشأن نتائج التحقيقات حول اليوم السابق لعملية "طوفان الأقصى"، خضعوا جهاز كشف الكذب، وسط حالة من الانقسام الكبيرة، مشيرة إلى أنهم وقعوا اتفاقية سرية.

وكشفت أن هناك حالة من الإحباط الكبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنه كان من الممكن ربط الأحداث السابقة ليوم 7 أكتوبر والتي كانت تشير جميعها إلى هجوم محتمل، فيما لم يتم ذلك.