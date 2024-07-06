رئيس الوزراء الباكستاني :اتطلع للعمل مع بزشكيان لتعزيز العلاقات مع إيران

إسلام آباد- (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تطلعه للعمل مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان لتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تهنئة شريف لبزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسة الإيرانية على منصة (إكس)، بحسب وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان اليوم السبت.

وقال شريف " أتطلع للعمل عن كثب مع الرئيس المنتخب د.بزشكيان لتعزيز العلاقات الإيرانية الباكستانية وتشجيع السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن باكستان وإيران، كونهما جارتين، تتمتعان بعلاقة وثيقة وتاريخية .

وتابع "يتعين علينا أن نضمن مستقبلا مشرقا لشعبينا من خلال التعاون المفيد على نحو متبادل".

يشار إلى أن المرشح الإصلاحي بزشكيان فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعدما تغلب على المرشح المتشدد سعيد جليلي في جولة الإعادة، حسبما أعلن متحدث باسم هيئة الانتخابات على التلفزيون الرسمي اليوم السبت.

وحصل بزشكيان على 7 ,53% من أصوات الناخبين مقابل، 3 ,44% من الأصوات لمنافسه المحافظ جليلي.

وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أمس الجمعة بين بزشكيان وجليلي بعدما لم يتمكن المرشحان في الفوز بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى التي أجريت يوم 28 يونيو الماضي.

وكان قد تمت الدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة مروحية في مايو.