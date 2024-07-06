إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني استهدف جزيرة كمران بمحافظة الحديدة

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، بأن طيرانا أمريكيا وبريطانيا شن غارة على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا هجماتها على مواقع الجماعة اليمنية الموالية لإيران، ردا على استهدافاتها المتكررة للسفن الإسرائيلية العابرة بالبحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي؛ ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبها، شرع الحوثيون في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الهجمات التي تنفذها الدولتان في اليمن.