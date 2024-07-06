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BBC

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يلغي قرار سلفه بترحيل المهاجرين لرواندا

05:08 م السبت 06 يوليو 2024

رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر

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وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر في أول مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه سيوقف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، مشيرا إلى أنها سياسة غير مجدية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ريشي سوناك، أعلن أن الطائرات التي تقل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا ستنطلق "بعد الانتخابات"، داعيا الناخبين البريطانيين إلى دعمه في صناديق الاقتراع إذا كانوا يريدون حدوث ذلك.

وقال سوناك، لقناة "إل بي سي"، إن هذه الرحلات الجوية ستنطلق الآن "بعد الانتخابات"، وأضاف سوناك "إذا تم انتخابي، فسنقوم ببدء إطلاق الرحلات الجوية".

رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر ريشي سوناك
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