صاحب دعوة الانفتاح على الغرب.. الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً لإيران

وكالات

أكدت وسائل إعلام إيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، فوز المرشح المعتدل مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وفاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

كما أضافت الوزارة أنه بعد إحصاء مليونين و547 ألف صوت، حصل بزشكيان على مليون و263 ألف صوت، في حين حصل منافسه سعيد جليلي على مليون و244 ألف صوت، بحسب رويترز، إلى أن أظهر الفرز النهائي لجميع الأصوات النتيجة.

وكشفت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية بلغت 49.8%.

أتى ذلك بعدما أدلى الإيرانيون بأصواتهم، الجمعة، في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية تواجه فيها المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، داعياً للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدد سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة إزاء الغرب.

كما دُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا.

إلى أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل (20,30 ت غ) بعد تمديد التصويت ست ساعات.

يذكر أن بزشكيان كان نال في الدورة الأولى 42,4% من الأصوات مقابل 38,6% لجليلي، بينما حل ثالثاً مرشح محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى.

ويحظى بزشكيان البالغ 69 عاما بتأييد الرئيسَين الأسبقَين الإصلاحيين محمد خاتمي وحسن روحاني.

أما خصمه البالغ 58 عاما فيحظى خصوصا بتأييد محمد باقر قاليباف الذي حصد في الدورة الأولى 13,8% من الأصوات.

وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 يونيو نُظّمت على عجَل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحية في 19 مايو.