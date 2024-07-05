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نبيل فهمي يكشف تفاصيل انضمامه للسلك الدبلوماسي وخلاف والده مع السادات بشأن زيارة القدس

11:53 م الجمعة 05 يوليو 2024

السفير نبيل فهمي

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كتب- محمود عبدالرحمن:
كشف السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن والده كان معارضًا لفكرة التحاقه بالسلك الدبلوماسي، موضحا أن على الرغم من هذا المعارضة انضم إلى وزارة الخارجية في عام 1976 بعد اجتياز امتحانات صعبة، كتحدٍ مع بعض زملائه.
وأوضح فهمي في حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب على برنامج "بالخط العريض" الذي يُعرض على قناة الحياة، أنه لم يستغل منصب والده لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن والده استقال من منصبه الوزاري بعد خلاف مع الرئيس السادات حول زيارة القدس، التي رأى أنها لن تؤدي إلى حل شامل.
وأكد فهمي أن الحرب تُعتبر أداة سياسية، وأن العمل السياسي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيرًا إلى أهمية عدم الفصل بين العمل العسكري والسياسي، موضحا أن حرب أكتوبر مهدت الطريق للتفاوض مع إسرائيل.

نبيل فهمي اسماعيل فهمي السادات
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