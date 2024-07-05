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حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة" إييليت" الإسرائيلية

10:47 م الجمعة 05 يوليو 2024

أرشيفية

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(د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، استهداف عناصر مقر قيادة الفرقة 91 ‏المستحدث في ثكنة "إييليت" بصلية من صواريخ الكاتيوشا، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي بيانات سابقة، أعلن الحزب أن عناصره استهدفوا موقعي "الرمثا" و" ‏السماقة" الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، وموقع " ‏راميا" الإسرائيلي بقذائف المدفعية. كما استهدف عناصر الحزب مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة "شلومي" الإسرائيلية بالأسلحة ‏المناسبة، ومقر قيادة اللواء 769 ‏في ثكنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

من جانبها، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم بلدة "بلاط" في جنوب لبنان وأطراف بلدة "الطيبة" لجهة بلدة "دير سريان"، ومنطقة "عين الزرقا" ومحيط بلدة "علما الشعب" وأطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية . كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم وسط بلدة "الخيام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

كما تعرضت منطقة "موقع الدبشة" المشرف على مدينة "النبطية" وأطراف بلدة "النبطية الفوقا" في جنوب لبنان، عصر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، في محاولة لإشعال حرائق في الأحراج المحيطة بالمنطقة.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة. وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

حزب الله إييليت صواريخ الكاتيوشا
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