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BBC

إعلام عبري: المفاوضات قد تستغرق من 3 إلى 5 أسابيع

10:08 م الجمعة 05 يوليه 2024

الإفراج عن الأسرى أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، إن المفاوضات بشأن الأسرى لن تكون سهلة وقد تستغرق من 3 إلى 5 أسابيع.

وأضافت القناة العبرية، أنه من الممكن الإفراج عن الأسرى في غضون أسبوعين.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي أكدا أهمية التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

وفي أول موقف له بعد تعيينه في وقت سابق اليوم الجمعة، دعا لامي إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وقال لامي إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن رئيس الموساد عاد من الدوحة بعد اجتماع أولي مع الوسطاء.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، موضحا أنه لا تزال هناك فجوات بين أطراف التفاوض.

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