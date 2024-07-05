بلينكن ونظيره البريطاني لامي يؤكدان أهمية وقف الحرب

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره البريطاني ديفيد لامي أكدا أهمية التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

وفي أول موقف له بعد تعيينه في وقت سابق اليوم الجمعة، دعا لامي إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وقال لامي إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى "، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

كان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال، إن رئيس الموساد عاد من الدوحة بعد اجتماع أولي مع الوسطاء.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل، موضحا أنه لا تزال هناك فجوات بين أطراف التفاوض.

وقال موقع "والا" إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.

وأضاف واللا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن طلب الالتزام الخطي يشكل العقبة الأخيرة قبل بدء المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى، موضحا أن الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات حول شروط المرحلة 2 التي يجب أن تؤدي لهدوء مستدام.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهم، إن مسؤول ملف الأسرى بالجيش قال إنه سيستقيل إذا أفسد نتنياهو الجهود الحالية.