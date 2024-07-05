إعلام عبري: الالتزام الخطي يشكل العقبة الأخيرة قبل بدء المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى

وكالات

قال موقع "والا" إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التزاما خطيا باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.

وأضاف واللا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن طلب الالتزام الخطي يشكل العقبة الأخيرة قبل بدء المفاوضات الخاصة بصفقة الأسرى، موضحا أن الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات حول شروط المرحلة 2 التي يجب أن تؤدي لهدوء مستدام.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهم، إن مسؤول ملف الأسرى بالجيش قال إنه سيستقيل إذا أفسد نتنياهو الجهود الحالية.

كانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قالت إن فريق التفاوض -بقيادة رئيس الموساد- يعود إلى إسرائيل بعد اجتماعات مع وسطاء قطريين بالدوحة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله، إن مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة.