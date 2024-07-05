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المقاومة: أجهزنا على 10 جنود إسرائيليين في الشجاعية بغزة

03:17 م الجمعة 05 يوليو 2024

حماس

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وكالات

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها أجهزت أمس على 10 جنود إسرائيليين في عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت بأنها استهدفت مبنى تحصنت بداخله قوة إسرائيلية بقذيفة "تي بي جي"، مؤكدة أنها أجهزت على بقية القوة من مسافة صفر.

وأوضحت أن القوة الإسرائيلية فجرت عبوة ناسفة بالمبنى خلال انسحابها ثم تدخلت مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين.

وقالت أيضا إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية.

كتائب القسام حماس حي الشجاعية غزة إسرائيل طوفان الأقصى
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