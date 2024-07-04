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BBC

مسؤول إسرائيلي: رد حماس على الصفقة يتضمن اختراقا

11:54 م الخميس 04 يوليه 2024

حركة حماس

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وكالات

نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على منحى الصفقة يتضمن اختراقا والأمر الآن يتوقف على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بغزة.

كانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، أن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.

حماس رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو جو بايدن إسرائيل صفقة تبادل الأسري
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