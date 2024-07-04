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BBC

بايدن يناقش مع نتنياهو صفقة تبادل الأسرى

11:22 م الخميس 04 يوليه 2024

جو بايدن وبنيامين نتنياهو

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بغزة.

كانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، أن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.

جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو صفقة تبادل طوفان الأقصى
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