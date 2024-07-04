حزب الله: اغتيال قادة المقاومة لن يؤثر فيها

وكالات

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية إبراهيم الموسوي، إن رد حزب الله يعبر عن التزامنا بدعم إخوتنا الفلسطينيين.

وأضاف إبراهيم الموسوي، أنه عندما يغتال الاحتلال الإسرائيلي أيا من قادتنا يزيدنا ثباتا وإصرارا، موضحا أن اغتيال قادة المقاومة لن يؤثر فيها ولن يغير في المعادلة.

وتابع عضو كتلة حزب الله البرلمانية: "ردنا سيكون أعلى مما يتوقعه الاحتلال".

كانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.