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BBC

إعلام عبري: تفاؤل إسرائيلي بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل

08:29 م الخميس 04 يوليه 2024

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أنه لأول مرة منذ أشهر هناك تفاؤل في إسرائيل بشأن احتمال إبرام صفقة تبادل.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الحكومة الإسرائيلية توافق على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأضافت القناة نقلا عن المصدر، أن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى مصدر سياسي عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.

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