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المندوب الأمريكي بمجلس الأمن يشكّك في عملية اغتيال هنية ويصفها بـ"المزعومة"

11:48 م الأربعاء 31 يوليه 2024

السفير الأمريكي روبرت وود

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وكالات

قال نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، اليوم الأربعاء، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله وغيره، زاعما أن حزب الله كان هو الطرف المسؤول عن الهجمة التي وقعت في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وأشار وود إلى أن هجمات حزب الله أدت إلى نزوح 100 ألف مدني من شمال إسرائيل، لافتا كذلك إلى أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي بشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأوضح وود، أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي علم بالاغتيال "المزعوم" لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ولم تصلها تأكيدات بشأنه.

وأكد نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، أن واشنطن تواصل قيادة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة، مشددا على أنها مستمرة بالعمل مع قطر ومصر وآخرين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب وود مجلس الأمن الدولي بزيادة الضغط على إيران لحثها على وقف تسليحها للجماعات المسلحة في المنطقة.

وكان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، دعا اليوم إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي، في أعقاب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارته إلى إيران.

روبرت وود مجلس الأمن الدولي إسرائيل حزب الله مجدل شمس إسماعيل هنية اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
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