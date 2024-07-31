ممثل الصين بمجلس الأمن: اغتيال هنية محاولة لتخريب جهود السلام بالمنطقة

وكالات

أعرب ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي تشانج جيون، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده الشديد حيال تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية كان محاولة واضحة لتخريب جهود السلام في المنطقة.

وندد جيون بشكل صريح بالأفعال غير المسؤولة لاسيما هجمات إسرائيل على بيروت، داعيا جميع الأطراف إلى العمل سويا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن الهجمات المتفرقة في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط تشكل تصعيدا خطيرا.

وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن من الواضح أن ضبط النفس بمفرده غير كاف، موضحة أن صحفي للجزيرة ومصور قتلا بينما كانا يجريان تحقيقا صحفيا في غزة.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن على المجتمع الدولي أن يعمل على وقف توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وكان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، دعا اليوم إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي، في أعقاب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارته إلى إيران.