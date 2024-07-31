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فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني بالغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

11:27 م الأربعاء 31 يوليه 2024

القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر

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وكالات

كشفت وكالة أنباء "فارس"، اليوم الأربعاء، عن مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر في بيروت عمل صهيوني آثم على العالم إدانته، كما أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة لبنان ووحدته.

وأكدت الخارجية الإيرانية، على أن استشهاد قادة جبهة المقاومة يجعلها أكثر قوة وإصرارا في حربها ضد إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارة جوية مساء أمس، رئيس أركان حزب الله في لبنان فؤاد شكر، كما أسفرت عملية اغتيال لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عنها، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارته إلى إيران.

مقتل مستشار عسكري إيراني الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر جيش الاحتلال الإسرائيلي
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