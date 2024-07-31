وزير إسرائيلي: سيكون هناك تحالف يدافع عنا حال صعّدت إيران وحزب الله

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إنه سيكون هناك تحالف يدافع عن إسرائيل في حال تصعيد من إيران وحزب الله كما حدث خلال الهجمة الإيرانية السابقة.

وأشار كاتس إلى أن "حزب الله لن ينسحب لما وراء الليطاني لكن يفيدنا دبلوماسيا أن نطالب بذلك عبر تطبيق القرار 1701 وإلا سنتخذ خطوات أخرى".

وأوضح كاتس أن إسرائيل تتجهز وتأخذ بعين الاعتبار أنه سيكون هناك رد ولن تصده فقط بل سترد عليه بقوة أيضا، مضيفا "على أردوغان الذي هدد بأن يفعل بإسرائيل ما فعله في ليبيا وأذربيجان أن يتذكر ما حصل في العراق وما حل بصدام".