إعلان

BBC

وزير الخارجية القطري: كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه؟

11:11 م الأربعاء 31 يوليه 2024

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟"

وأضاف عبد الرحمن في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الاربعاء، إن "نتوقع تعليق المفاوضات بشأن الأسرى في المدى القريب".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قد يجعل تجنب حرب إقليمية أكثر صعوبة.

فيما أعرب مسؤولون أمريكيون، عن قلقهم من أن يضغط مقتل شكر وهنية على إيران وحزب الله للرد بقسوة أكبر مما خططوا له.

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري التصعيد ضد المدنيين في غزة نهج الاغتيالات السياسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير إسرائيلي: سيكون هناك تحالف يدافع عنا حال صعّدت إيران وحزب الله

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على جميع الخطوط
في واقعة "حريق أستوديو الأهرام".. حكم عاجل من القضاء ضد 4 مسؤولين
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء