وزير الخارجية القطري: كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه؟

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟"

وأضاف عبد الرحمن في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الاربعاء، إن "نتوقع تعليق المفاوضات بشأن الأسرى في المدى القريب".

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قد يجعل تجنب حرب إقليمية أكثر صعوبة.

فيما أعرب مسؤولون أمريكيون، عن قلقهم من أن يضغط مقتل شكر وهنية على إيران وحزب الله للرد بقسوة أكبر مما خططوا له.