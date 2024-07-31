البيت الأبيض: لا نستطيع تأكيد التقارير بشأن اغتيال إسماعيل هنية

وكالات

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الصفقة بشأن غزة معقدة واليوم تعقدت أكثر، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل الجهود من أجل جسر الهوة بين الأطراف للتوصل إلى صفقة بشأن غزة.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد التقارير الواردة من إيران بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل على دعم إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مؤكدا أن واشنطن تحرص على مصالحها في الشرق الأوسط وتعلم ما تستطيع إيران فعله.

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.