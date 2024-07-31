إعلان

BBC

البث العبرية: إسرائيل تستعد لانتقام إيراني لبناني يمني مشترك

10:25 م الأربعاء 31 يوليه 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الردعلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه

وأشار البث العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".

وتأتي التحذيرات في أعقاب الغارة الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت رئيس أركان حزب الله وأسفرت عن استشهاده، وكذا عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

إسرائيل تستعد لانتقام إيراني حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى اغتيال رئيس المكتب السياسي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردًا على اغتيال هنية

إعلان

إعلان

شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء