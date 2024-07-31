مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تقف وراء اغتيال هنية

وكالات

قال وقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة من أن يؤدي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لعرقلة المفاوضات وزيادة خطر حرب إقليمية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إسرائيل تقف وراء اغتيال هنية.

لكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قال في مؤتمر صحفي اليوم، إن إسرائيل أنزلت ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس وجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية وحزب الله اللبناني.

وبالرغم من تبني الهجوم الذي استهدف القيادي في حزب الله فؤاد شكر، مساء أمس، فإنه لم يتطرق إلى عملية اغتيال هنية التي تمت اليوم.

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل يوم أمس نائب الأمين العام لحزب الله رئيس أركان الجماعة فؤاد شكر، زاعما أنه كان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على الإسرائيليين.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".