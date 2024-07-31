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رويترز: أمريكا رفعت تحذيرها من السفر إلى لبنان للمستوى الرابع أو عدم السفر

10:09 م الأربعاء 31 يوليو 2024

أمريكا رفعت تحذيرها من السفر إلى لبنان للمستوى الر

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفعت تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع أو عدم السفر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن شركات طيران أجنبية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.

وتأتي التحذيرات في أعقاب الغارة الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت رئيس أركان حزب الله وأسفرت عن استشهاده، وكذا عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه

وأشار البث العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".

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