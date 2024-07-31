إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مصالحنا بالشرق الأوسط

09:59 م الأربعاء 31 يوليه 2024

ماثيو ميلر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو كيلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تشارك في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستتخذ كل إجراء ممكن لحماية الأفراد والمصالح الأمريكية بالشرق الأوسط

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنها "تؤكد على مسؤولية الحكومة الأمريكية كداعم ومتواطئ مع إسرائيل في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وذكرت في بيان أن إيران تحتفظ بحق الرد بشكل ملائم.

وأكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني أنه لا يمكن التغاضي عن مسؤولية واشنطن في اغتيال هنية باعتبارها الحليف الاستراتيجي والداعم الرئيسي لإسرائيل.

وشدد إيرواني على أنه لم يكن من الممكن اغتيال هنية بدون إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة.

ماثيو كيلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حركة حماس إسماعيل هنية عملية اغتيال إسماعيل هنية حماية الأفراد والمصالح الأمريكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء