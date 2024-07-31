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أكسيوس: واشنطن ترى أن اغتيال هنية قد يجعل تجنب حرب إقليمية أكثر صعوبة

09:57 م الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الاربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قد يجعل تجنب حرب إقليمية أكثر صعوبة.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن "نتوقع تعليق المفاوضات بشأن الأسرى في المدى القريب".

فيما أعرب مسؤولون أمريكيون، عن قلقهم من أن يضغط مقتل شكر وهنية على إيران وحزب الله للرد بقسوة أكبر مما خططوا له.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن التقديرات في إسرائيل تسري إلى أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس متوقع خلال أيام لكن من غير المعروف كيفيته ونطاقه

وأشار البث العبرية، إلى أن إسرائيل تستعد لانتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمن، موضحة أن كبار المسؤولين الأمنيين استعرضوا أحداث الليلة الماضية والسيناريوهات المحتملة.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو ضد كل التهديدات وسيكبد كل من يهاجم إسرائيل ثمنا باهظا، مضيفا :"لم ولن أخضع لأي ضغوط تتعلق بإيقاف الحرب".

وتأتي التحذيرات في أعقاب الغارة الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت رئيس أركان حزب الله وأسفرت عن استشهاده، وكذا عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

جو بايدن حماس إسماعيل هنية إيران حزب الله إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
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