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فيديو| لحظة استهداف سيارة الصحفي إسماعيل الغول بغارة إسرائيلية

08:51 م الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل الغول

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وكالات

نشرت قناة "الجزيرة" مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستهداف سيارة الصحفيين الشهيدين إسماعيل الغول ورامي الريفي.

وأظهرت اللقطات المصورة كيف ارتدت سيارة الصحفيين إلى الوراء نتيجة قصف الطيران لها في مدينة غزة.

وأعلنت شبكة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، استشهاد المراسل الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي خلال غارة إسرائيلية استهدفتهم في مخيم جباليا شمالي القطاع.

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