فيديو| لحظة استهداف سيارة الصحفي إسماعيل الغول بغارة إسرائيلية

وكالات

نشرت قناة "الجزيرة" مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستهداف سيارة الصحفيين الشهيدين إسماعيل الغول ورامي الريفي.

وأظهرت اللقطات المصورة كيف ارتدت سيارة الصحفيين إلى الوراء نتيجة قصف الطيران لها في مدينة غزة.

مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستهداف سيارة الزميلين الشهيدين إسماعيل الغول ورامي الريفي وكيف ارتدت إلى الوراء نتيجة قصف الطيران لها في مدينة #غزة #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/l4HGvEm4SA — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 31, 2024

وأعلنت شبكة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، استشهاد المراسل الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي خلال غارة إسرائيلية استهدفتهم في مخيم جباليا شمالي القطاع.