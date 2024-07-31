بعد تهديدات إيران.. الخارجية الأمريكية: لم نشارك في عملية اغتيال هنية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تشارك في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنها "تؤكد على مسؤولية الحكومة الأمريكية كداعم ومتواطئ مع إسرائيل في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وذكرت في بيان أن إيران تحتفظ بحق الرد بشكل ملائم.

وأكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني أنه لا يمكن التغاضي عن مسؤولية واشنطن في اغتيال هنية باعتبارها الحليف الاستراتيجي والداعم الرئيسي لإسرائيل.

وشدد إيرواني على أنه لم يكن من الممكن اغتيال هنية بدون إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة.