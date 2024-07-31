حزب الله يعلن رسميًا استشهاد رئيس أركانه فؤاد شُكر

وكالات

أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، رسميا استشهاد رئيس أركان الجماعة اللبنانية فؤاد شكر الملقب بـ "الحاج محسن".

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية، قالت نقلا عن مصادر أمنية، اليوم، إنه تم العثور على جثمان شكر بين ركام المنزل الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء.

أفادت "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء بأنه تم العثور على جثة القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن حادث اغتياله، بعد 20 ساعة من البحث عنه.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في بيان أن القائد في حزب الله فؤاد شكر كان يتواجد في المبنى السكني الذي استهدفته غارة إسرائيلية أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً إلى أن عملية رفع الأنقاض في موقع الاعتداء الإسرائيلي مستمرة لمعرفة مصير فؤاد شكر.