تعليقًا على الهجمات الإسرائيلية في إيران ولبنان.. الأمم المتحدة: تصعيد خطير

وكالات

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدعو الجميع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدة أنه لا يوجد أي حل عسكري لفض النزاع بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن الهجمات في العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة الإيرانية طهران تمثل تصعيدا خطيرا، مشددة على ضرورة منع أي تصعيد يدفع الشرق الأوسط إلى الهاوية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الشرق الأوسط يمر بوقت حساس، مشيرة إلى أن الدعوة لضبط النفس لا تكفي.

وأكدت الأمم المتحدة، أن هناك جهود لتقويض أهداف التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.