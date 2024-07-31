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بعد اغتيال هنية و"انتهاك سيادتها".. إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

07:28 م الأربعاء 31 يوليه 2024

المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني

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وكالات

قال المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في هجوم إسرائيلي يعد اعتداء على سيادة إيران.

وأشار إيرواني إلى أن هنية كان ضيفا رسميا لحكومة بلاده، مشددا على أن استهدافه يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة إيران.

وأكد إيرواني أنه لا يمكن التغاضي عن مسؤولية واشنطن في اغتيال هنية باعتبارها الحليف الاستراتيجي والداعم الرئيسي لإسرائيل.

ودعا المندوب الإيراني بالأمم المتحدة، إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجمات الإرهابية الإسرائيلية في إيران والمنطقة، مؤكدا أنه لم يكن من الممكن اغتيال هنية بدون إذن ودعم استخباراتي من الولايات المتحدة.

المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن الدولي حماس إسماعيل هنية إيران الولايات المتحدة
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