الاتحاد الأوروبي يرسل دفعة أولية من صندوق بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

بروكسل - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي أرسل، اليوم الأربعاء، الدفعة المالية الأولى بقيمة 150 مليون يورو (162 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية من صندوق طوارئ بقيمة 400 مليون يورو.

وأفادت فون دير لاين في بيان أن الصندوق "يدعم أجندة إصلاحية جوهرية ويمهد الطريق للتعافي وإعادة الإعمار في غزة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن الدفعة المالية للسلطة الفلسطينية، التي تتكون من قروض ومنح، في وقت سابق من يوليو، مع دفعتين أخرتين مقررتين في شهري أغسطس وسبتمبر.

وأكدت المفوضية أن هذه الدفعات المالية "تتوقف على التقدم" الذي تحرزه السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات، ويهدف صندوق الطوارئ إلى تعزيز استقرار السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية، ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.

وقالت فون دير لاين إن إصلاح السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق حل الدولتين، "الذي يمثل الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتعتقد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تضطلع بدور مهم في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

ويعتزم بنك الاستثمار الأوروبي، ضمن الدفعة الأولى، تقديم قروض للسلطة الفلسطينية بقيمة 92 مليون يورو.

ومن المقرر أيضا تخصيص 58 مليون يورو في شكل منح لدفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية.

وتريد المفوضية أن تُتبع المساعدات المالية قصيرة الأجل بدعم طويل الأجل متعدد السنوات من منصة تنسيق للمانحين، يبدأ في 2024 ويستمر حتى نهاية 2026.