الكويت: اغتيال اسماعيل هنية في إيران عمل إجرامي وغير مسؤول

الكويت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين" للهجوم الذي تعرضت له إيران وأدى إلى اغتيال الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

‏وعبرت الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن قلق الكويت البالغ إزاء "ما أقدم عليه الكيان الإسرائيلي من عمل إجرامي وغير مسؤول، فإنها تؤكد بأن ذلك السلوك العدواني يعتبر تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وأهمها احترام سيادة الدول المستقلة".

‏ودعت الكويت الأمم المتحدة وسائر المجتمع الدولي إلى "الوقوف وبشكل حازم وفوري لتفادي أي تصعيد عسكري قد يدخل المنطقة والعالم في متاهات الفوضى ودوامة العنف، ويقوض فرص السلام".

وطالبت الكويت مجدداً "بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الاعتداءات وعمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما تتقدم دولة الكويت للشعب والقيادة الفلسطينية بالتعازي والمواساة".