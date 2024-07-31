وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله يستطيع منع الحرب بالانسحاب من المنطقة الحدودية

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "السبيل الوحيد" لمنع نشوب حرب إقليمية كبرى هو التنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة الذي يطالب بانسحاب حزب الله اللبناني من المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

وفي رسالة إلى العشرات من نظرائه حول العالم، كتب كاتس أن مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر يجب أن ينظر إليه على أنه تحذير.

وقال "إسرائيل أرسلت رسالة واضحة أمس: أي شخص يؤذينا سيتم إيذاؤه بشدة"،

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى دعم مطلب إسرائيل بانسحاب حزب الله إلى المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، وتقع هذه المنطقة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف كاتس "عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في شمال إسرائيل، يجب أن يعودوا إلى منازلهم بأمان".

يشار إلى أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر الماضي عبر الحدود أجبر السكان على كلا جانبي الحدود في جنوب لبنان وشمال إسرائيل على الإجلاء ، وهددت اسرائيل باعادة سكانها إلى منازلهم بالسبل الدبلوماسية أو العسكرية.