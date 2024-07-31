استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول في غارة إسرائيلية

(وكالات)

أعلنت شبكة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، استشهاد المراسل الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي خلال غارة إسرائيلية استهدفتهم في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 39 ألفًا و445 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، استهدفت قوات الاحتلال عشرات الإسرائيليين، رغم المطالبات الدولية بحماية الأطقم الصحفية.