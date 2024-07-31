وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نسعى للحرب لكننا نستعد لكل الاحتمالات

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تسعى للحرب لكنها تستعد لكل الاحتمالات.

وفي تصريحات نشرها مكتبه، قيل إن جالانت التقى بالقوات التي تدير نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "حيتس" وقال، إن العملية التي جرت الليلة في بيروت كانت دقيقة ومهنية، ونحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا نستعد لكل الاحتمالات، ولذلك عليكم أن تستعدوا على هذا الأساس، بينما نقوم نحن بمهمتنا على المستويات العليا.

أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على بيروت الذي أدى إلى مقتل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر، لكنها لم تعلن أو تنف مسؤوليتها عن اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.