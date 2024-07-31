الجزائر: اغتيال هنية انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية

الجزائر - (د ب أ)

أدانت الجزائر اليوم الأربعاء بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمقر إقامته في العاصمة الايرانية طهران.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي اليوم: " ندين بشدة عملية اغتيال هنية بطهران" ، مشيرا إلى أن "العملية الشنيعة والغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية".

وتقدم عطاف باسم الجزائر بـ "أخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني وهو يواجه هذه المحنة".