الجزائر: اغتيال هنية انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية
الجزائر - (د ب أ)
أدانت الجزائر اليوم الأربعاء بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمقر إقامته في العاصمة الايرانية طهران.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي اليوم: " ندين بشدة عملية اغتيال هنية بطهران" ، مشيرا إلى أن "العملية الشنيعة والغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية".
وتقدم عطاف باسم الجزائر بـ "أخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني وهو يواجه هذه المحنة".
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