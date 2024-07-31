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الجزائر: اغتيال هنية انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية

04:31 م الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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الجزائر - (د ب أ)

أدانت الجزائر اليوم الأربعاء بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمقر إقامته في العاصمة الايرانية طهران.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي اليوم: " ندين بشدة عملية اغتيال هنية بطهران" ، مشيرا إلى أن "العملية الشنيعة والغادرة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك لأبسط القواعد الإنسانية".

وتقدم عطاف باسم الجزائر بـ "أخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني وهو يواجه هذه المحنة".

إسماعيل هنية اغتيال هنية الجزائر
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