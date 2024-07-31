بالفيديو.. لحظة محاولة اغتيال البرهان أثناء عرض عسكري بالسودان

وكالات

أعلن الجيش السوداني اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس السيادة في البلاد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان نجا من محاولة اغتيال استهدفته بطائرة مسيرة، خلال مشاركته في تخريج ضباط في منطقة جبيت العسكرية في شرق السودان.

وحسبما أعلن الجيش السوداني، فإن مسيرات استهدفت حفل التخرّج الذي كان البرهان وعدد كبير من قادة الجيش يشاركون فيه، مؤكدا أن المضادات الأرضية قد تصدّت لهجوم من مسيرتين. أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم أفرادا من الحرس الشخصي للبرهان وعددا من الطلبة الخريجين حديثا إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بإصابات طفيفة.

وُلد البرهان في عام 1960 في منطقة قندتو بولاية نهر النيل، نشأ في أسرة دينية تتبع الطريقة الختمية، وهي إحدى الطرق الصوفية الكبرى في السودان، التي كان لها دور سياسي بارز ممثل بالحزب الاتحادي الديمقراطي، المنافس التقليدي لحزب الأمة.

التحق البرهان بالكلية الحربية السودانية في الثمانينات، حيث بدأ مسيرته العسكرية. تدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

وفي فبراير 2019، أعلن الرئيس السابق عمر البشير عن تعديلات في قيادات الجيش، شملت ترقية البرهان من رتبة فريق ركن إلى فريق أول، وتوليه منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

تولى البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد استقالة الفريق أول وزير الدفاع عوض بن عوف تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، بعد يوم واحد فقط من توليه رئاسة المجلس. قاد البرهان المجلس خلال فترة انتقالية صعبة ومضطربة تميزت بالاحتجاجات والمطالب الشعبية الملحة.

حالياً، يقود البرهان القوات الحكومية في الصراع ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي.