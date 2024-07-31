نشوب حريق في مستودع أسلحة روسي بعد هجوم أوكراني على منطقة حدودية

كييف - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأربعاء على تطبيق "تليجرام" أنه في أعقاب هجوم أوكراني على منطقة "كورسك" الحدودية الروسية، نشب حريق في مستودع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية.

وأضافت الهيئة أنه تم تنفيذ الهجوم باستخدام نظام صاروخي بحري أوكراني معدل، مشيرة إلى أنه تم رصد انفجارات في الهدف.

ولدى البحرية الأوكرانية صواريخها الخاصة المضادة للسفن طراز "نبتون"، التي يمكن استخدامها أيضا ضد أهداف أرضية. ويمكن لهذه الصواريخ أن تصل إلى أهداف، على بعد حوالي 300 كيلومتر. وكورسك تبعد فقط أكثر قليلا من 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن صاروخ كروز من هذا النوع، تم إطلاقه فوق منطقة كورسك.