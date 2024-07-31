أمريكا تنفي علمها أو تورطها في عملية اغتيال هنية

وكالات

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على اغتيال رئيس القسم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال تواجده في منتدى بسنغافورة: "لم نكن على علم أو متورطين في اغتيال هنية، من الصعب للغاية التكهن، لقد تعلمنا ألا نتكهن".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الوصول إلى وقف إطلاق النار ضروري، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على ذلك يوميا.

وشدد بلينكن، على أن الأولوية حاليًا هي للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي يصب في مصلحة الأسرى.

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قوله إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قد يعقد المحادثات.