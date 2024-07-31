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الحرس الثوري: إيران ومحور المقاومة سيردان على اغتيال هنية

01:44 م الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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طهران - (ا ف ب)

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان الأربعاء إن اغتيال إسماعيل هنيئة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران "سيقابل برد قاس وموجع".

وتوعد بأن "إيران ومحور المقاومة سيردان على هذه الجريمة"، في إشارة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية في أنحاء الشرق الأوسط.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال في وقت سابق، إن الانتقام لاغتيال زعيم المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية هو "واجب طهران" لأنه حدث في العاصمة الإيرانية.

إسماعيل هنية الحرس الثوري الإيراني اغتيال هنية حركة حماس
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