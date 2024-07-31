سفير فرنسا في لبنان: الأوضاع الحالية تتجه نحو التصعيد

بيروت - (د ب أ)

أعرب سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماجرو اليوم الأربعاء عن قلقه من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد، معلنًا استمرار مساعي التهدئة.

وقال ماجرو، بعد اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي عقد سلسلة لقاءات دبلوماسية في السرايا الحكومي في إطار مواكبة التطورات الأخيرة لا سيما الغارة الإسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ليل أمس: "ناقشنا المستجدات وعبرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية التي تتجه نحو التصعيد، ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل، وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة".

وأضاف: "نحن للأسف في وضع حذرنا منه دائما، ولقد دعونا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد، لأننا كنا ندرك بأن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر، وللاسف نحن الآن في الوضع الذي توقعناه، ولهذا بذلنا الكثير من الجهد في الأشهر الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد".

وتابع: "سنستمر في جهودنا، ولا أسباب لدينا لعدم الاستمرار في مساعينا للتهدئة".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس الثلاثاء مبنى في "حارة حريك" في محيط مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلنت إسرائيل أن الغارة قضت على القيادي في حزب الله فؤاد شكر .

وأعلن حزب الله أن "القائد في الحزب فؤاد شكر كان يتواجد في المبنى المستهدف، ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض بانتظار النتيجة المتعلقة بمصير القائد شكر ليبنى على الشيء مقتضاه".