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إسرائيل تزيد حالة التأهب الأمني في كافة بعثاتها الدبلوماسية بمختلف دول العالم

01:06 م الأربعاء 31 يوليو 2024

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)

تعمل إسرائيل الآن على زيادة حالة التأهب الأمني في كافة بعثاتها الدبلوماسية بمختلف دول العالم، في أعقاب اغتيال المسؤولين الكبيرين في حماس وحزب الله، إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

كما زادت إسرائيل حالة التأهب في المؤسسات والمجتمعات اليهودية بمختلف دول العالم، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت اليوم.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت اليوم، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ، في وقت متأخر الليلة الماضية أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت القائد العسكري في حزب الله ورئيس الوحدة الاستراتيجية للجماعة، فؤاد شكر في منطقة بيروت، في عملية تصفية استخباراتية مستهدفة.

وكان فؤاد شكر بمثابة اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله وكان مستشاره في التخطيط وتوجيه العمليات الحربية ، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت اليوم الأربعاء.

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