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فجأة.. وفاة نجل عبد الحميد الدبيبة في تركيا

12:08 م الأربعاء 31 يوليو 2024

عبد الحميد الدبيبة

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وكالات

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ابنه عبدالرحمن الذي وافته المنية اليوم الأربعاء أثناء تواجده في تركيا.

وكتب الدبيبة على صفحته في موقع إكس: "رحل عني فلذة كبدي فجأة ودونما إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح، رحمك الله يا عبدالرحمن، وأشهد الله أني راض عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا إنا لله وإنا إليه وراجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وتوفى عبدالرحمن، 36 عامًا، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به، حيث كان يخضع للعلاج في تركيا.

عبد الحميد الدبيبة وفاة نجل عبد الحميد الدبيبة تركيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية
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