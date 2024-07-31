فجأة.. وفاة نجل عبد الحميد الدبيبة في تركيا
وكالات
نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ابنه عبدالرحمن الذي وافته المنية اليوم الأربعاء أثناء تواجده في تركيا.
وكتب الدبيبة على صفحته في موقع إكس: "رحل عني فلذة كبدي فجأة ودونما إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح، رحمك الله يا عبدالرحمن، وأشهد الله أني راض عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا إنا لله وإنا إليه وراجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وتوفى عبدالرحمن، 36 عامًا، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به، حيث كان يخضع للعلاج في تركيا.
بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، مفعم بالحزن والأسى، أنعى ابني "عبد الرحمن" الذي اختاره الله إلى جواره.— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) July 31, 2024
رحل عني فلذة كبدي فجأة ودونما إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح، رحمك الله يا عبد الرحمن، وأشهد الله أني راض عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا إنا… pic.twitter.com/BJbAMOvaxi
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