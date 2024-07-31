أول تعليق من أردوغان على اغتيال هنية في إيران

وكالات

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، "بشدة" اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال أردوغان على صفحته الشخصية بإكس، إن اغتيال هنية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لكن "الهمجية الصهيونية" لن تحقق أهدافها.

وتابع أردوغان: "هذا الاغتيال؛ إنه عمل حقير يهدف إلى تعطيل القضية الفلسطينية ومقاومة غزة المجيدة والنضال العادل لإخوتنا الفلسطينيين، وإضعاف معنويات الفلسطينيين وترهيبهم".

وأشار أردوغان: "إن الهدف من اغتيال أخي إسماعيل هنية هو نفس الهدف من الاعتداءات المقززة على الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، والعديد من الشخصيات السياسية الغزية. إلا أن الهمجية الصهيونية لن تتمكن من تحقيق أهدافها كما فعلت حتى الآن".

وأوضح أردوغان: "نأمل، مع الموقف الأقوى للعالم الإسلامي والتحالف الإنساني، أن ينتهي الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل على جغرافيتنا، وخاصة القمع والإبادة الجماعية في غزة، وأن تجد منطقتنا وعالمنا السلام".