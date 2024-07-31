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سوريا: اغتيال هنية سيقود إلى اشتعال المنطقة برمتها

11:40 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

إسماعيل هنية

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دمشق - (ا ف ب)

نددت دمشق الأربعاء بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بضربة اسرائيلية في طهران، محذرة من أن "استهتار" إسرائيل بالقوانين الدولية قد يقود إلى "اشتعال" المنطقة برمتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة" أدت إلى "استشهاد" هنية، ووصفت ذلك بـ"العدوان الصهيوني السافر"، محذرة من أن "استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها".

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AFP
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