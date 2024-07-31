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وقف بشاعة ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية.. حزب الله ينعي إسماعيل هنية

11:23 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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بيروت - (د ب أ)

نعى حزب الله اللبناني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلا إن مقتله سيذكي المزيد من المقاومة ضد إسرائيل.

وقال حزب الله، في بيان، إن هنية الذي لقي حتفه في مقر إقامته في طهران كان "من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الذين وقفوا بشجاعة ضد الهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيوني".

وأضاف البيان أن هنية "كان مستعدا للشهادة في سبيل القضية التي آمنوا بها".

وقال حزب الله إن استشهاد هنية "ستزيد المقاومين إصرارا على مواصلة طريق الجهاد، وستجعل عزيمتهم أقوى في مواجهة العدو الصهيوني".

وأضاف البيان "إننا في حزب الله نشارك إخواننا الأعزاء في حركة حماس الألم على فقد هذا القائد العظيم ".

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