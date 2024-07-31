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BBC

"سنجعل المحتل يندم".. أول تعليق من الرئيس الإيراني على اغتيال هنية

11:22 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة"، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".

واغتيل هنية في طهران، حسبما أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب بزشكيان، الثلاثاء.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم قيد التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال حتى الساعة، إلا أن أصابع الاتهام سرعان ما وجهت صوب إسرائيل التي توعدت بقتل هنية وآخرين من قادة حماس.

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني عملية اغتيال هنية
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