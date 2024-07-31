هل تواطئت إيران في عملية اغتيال هنية على أراضيها؟

وكالات

بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، ترددت العديد من الروايات أن إيران متواطئة في عملية اغتيال زعيم حركة حماس على أراضيها.

المحلل السياسي التركي محمد جنبكلي، رد على تلك الروايات في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، أنه يتفهم حجم الألم الذي يعانيه الكثير وخاصة في قطاع غزة، بسبب اغتيال شخصية مهمة مثل إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي للحركة في ظروف كهذه، لكنه يستحيل لدولة أن تتواطأ بعملية تفضح ضعف منظومتها الأمنية.

حسب قول المحلل السياسي التركي، فإن اغتيال هنية في إيران يعرف الجميع أن الموساد الإسرائيلي هو من يقف خلفه، دون أي تواطئ من إيران.

وتابع جنبكلي: "السؤال الأهم هنا كيف سترد إيران على هذه العمليه الكبيره على أراضيها، هذا الأمر لا يشبه عملية اغتيال سليماني، لأن تلك العملية تم تنفيذها خارج أراضي إيران، هذه العملية تستوجب ردا إيرانيا كبيرا جدا بحجم العمليه".

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الصاروخ الذي قتل إسماعيل هنية تم إطلاقه من خارج إيران.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقع نحو 2 صباحاً بتوقيت إيران.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن إسماعيل هنية كان يقيم في مقر خاص للمحاربين القدامى في طهران أثناء استهدافه.